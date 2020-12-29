مرتضى منصور يقاضي طفلا عمره 9 أعوام (صورة)

أكد المذيع المصري أحمد سعيد، أن نجله الطفل سعيد تلقى استدعاء من نيابة الساحل بالقاهرة، للمثول للتحقيق في دعوى حركها ضده رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور.

وقال أحمد سعيد عبر حساباته بمواقع التواصل إنه تلقى إخطارا بحضور نجله سعيد البالغ من العمر 9 أعوام، إلى التحقيق لسماع أقواله في بلاغ تقدم به مرتضى منصور للنيابة متهما إياه بسبه وقذفه من خلال فيديو في "فيسبوك".

يشار إلى أن منصور تقدم بعدد من البلاغات ضد عدد من الصحفيين يتهمهم فيه بالسب والقذف، ومنهم أحمد سعيد والد الطفل.

النهارده نيابة الساحل بعتت طلب حضور لسعيد أحمد سعيد تسع سنوات في بلاغ تقدم به مرتضي منصور ٧٠ سنة يتهمه

فيه بالسب والقذف من خلال بث مباشر علي صفحة أحمد سعيد

بشكرك يامرتضي والله بس خدت بالك ان سعيد أرجل من عيالك اللي مبيردوش عنك هو كده الراجل مبيخلفش الا رجالة pic.twitter.com/6TamYHU1D1 — Ahmed Said (@ahmedsaid) December 29, 2020

وكان منصور قد رحل عن منصبه كرئيس لنادي الزمالك مع مجلس الإدارة، بسبب مخالفات مالية رصدتها لجان تفتيش من جانب وزارة الرياضة المصرية.

وتقدم مرتضى بطعن لدى القضاء، ضد قرار حل مجلس إدارته وطالب بعودته مرة أخرى لمنصبه.

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أنتظر منكم دعما قبل فوات الاوان — Ahmed Said (@ahmedsaid) December 29, 2020

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وتولى رئاسة الزمالك، أحمد بكري بشكل مؤقت، قبل وفاته، ثم تولى المهمة المستشار عماد عبد العزيز.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي + صحيفة "الوطن" المصرية