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مرتضى منصور يقاضي طفلا عمره 9 أعوام (صورة)

الرياضة

مرتضى منصور يقاضي طفلا عمره 9 أعوام (صورة)
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أكد المذيع المصري أحمد سعيد، أن نجله الطفل سعيد تلقى استدعاء من نيابة الساحل بالقاهرة، للمثول للتحقيق في دعوى حركها ضده رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور.

وقال أحمد سعيد عبر حساباته بمواقع التواصل إنه تلقى إخطارا بحضور نجله سعيد البالغ من العمر 9 أعوام، إلى التحقيق لسماع أقواله في بلاغ تقدم به مرتضى منصور للنيابة متهما إياه بسبه وقذفه من خلال فيديو في "فيسبوك". 

يشار إلى أن منصور تقدم بعدد من البلاغات ضد عدد من الصحفيين يتهمهم فيه بالسب والقذف، ومنهم أحمد سعيد والد الطفل.

وكان منصور قد رحل عن منصبه كرئيس لنادي الزمالك مع مجلس الإدارة، بسبب مخالفات مالية رصدتها لجان تفتيش من جانب وزارة الرياضة المصرية.

وتقدم مرتضى بطعن لدى القضاء، ضد قرار حل مجلس إدارته وطالب بعودته مرة أخرى لمنصبه.

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المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي + صحيفة "الوطن" المصرية

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