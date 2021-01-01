بالفيديو.. مقاتل يرتكب خطأ أثناء الهجوم كاد أن يطير بسببه خارج الحلبة
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شهد نزال خلال بطولة يابانية بالفنون القتالية المختلطة أمس الخميس لقطة، يمكن أن تصنف بين اللقطات الرياضية الطريفة لعام 2020 المنقضي.
وخلال نزال بين المقاتلين هيديو توكورو وشينوبو أوتا، نجح الأخير بالتهرب ببراعة من تلقي ركلة في الرأس حاول خصمه توجيهها له أثناء قفزه بالهواء، ما كاد أن يسقطه خارج حلبة النزال.
#RIZIN26— GIFSkull III (Backup) #RIPBrodieLee (@SkullGIF) December 31, 2020
V-Trigger!!! pic.twitter.com/OpV1S9Cukj
لكن حبال حلبة القتال، أنقذت توكورو من سقوط مؤلم حين كان طائرا في الهواء ووجهه للأمام بعد أن ردته داخل الحلبة.
انتهى النزال في نهاية المطاف لصالح أوتا، الذي فاز في الجولة الثانية.
المصدر: eurosport.ru