شاهد.. زلاتان بعد التعافي يتحدى بجسده برد الثلوج

ما زال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي يبهر متابعيه بقدراته البدنية خارج المستطيل الأخضر.

وشارك النجم السويدي متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه بملابس السباحة في ظل أجواء الطقس الباردة بعد هطول ثلوج كثيفة في سانريمو الإيطالية، قبل أن يرمي بجسده على الثلوج واستمر الفيديو مدة 16 ثانية.

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وتباينت ردود فعل المتابعين في التعليقات على الفيديو بين منبهر من قدرة جسد المهاجم الذي قارب سن الـ40 وآخرين سخروا من جنون "السلطان" وتعريض نفسه لنزلة برد وبالتالي الغياب عن فريقه لمدة أطول.

ويأتي ذلك، بعد تعافيه من الإصابة في ربلة الساق، والتي غاب على إثرها منذ شهر نوفمبر الماضي، لكنه بدأ في التعافي مؤخرا والعودة إلى التدريبات، على أمل العودة للمباريات الشهر المقبل.

المصدر: instagram\iamzlatanibrahimovic