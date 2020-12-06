رغم الإصابة وعمره 40 عاما.. شاهد بالفيديو كيف يتدرب زلاتان تحت الثلج!

يبقى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي ناهز الـ40 عاما أخطر سلاح يملكه ميلان متصدر الدوري الإيطالي ولطالما فاجأ متابعيه بقدراته البدنية الاستثنائية عدا عن مهاراته في أرض الملعب.

ونشر مهاجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس وإنتر السابق مقطع فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر خلاله بضع ثوان من جلسة التدريب اليوم الأحد تحت الثلج في مركز ميلانيللو الرياضي، وعلق على الفيديو: "حاول أن تمنعني".

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وتعرض السويدي لإصابة في أوتار الفخذ الأيسر خلال فوز ميلان على نابولي 2-1 في 22 نوفمبر ضمن الجولة الثامنة من الكالتشيو، وتقرر غياب اللاعب لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.

وسجل زلاتان 11 هدفا في 10 مباريات لعبها مع ميلان بكل البطولات هذا الموسم حتى الآن.

المصدر: instagram\iamzlatanibrahimovic