ناينغولان ينتقل من إنتر ميلان إلى كالياري مجددا

أعلن نادي كالياري الإيطالي في بيان رسمي اليوم الخميس، تعاقده مع البلجيكي راجا ناينغولان، لاعب وسط إنتر ميلان، حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وجاء في البيان: "يسر كالياري الإعلان عن حصوله على خدمات راجا ناينغولان، لاعب إنتر ميلان، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".

وأضاف البيان: "استمرارا لقصة الحب الطويلة والمختلطة باللونين الأحمر والأزرق، كالياري وناينغولان معا مرة أخرى".

ولعب ناينغولان الموسم الماضي معارا إلى كالياري، وقدم مستويات جيدة، حاول على إثرها الأخير ضمه في بداية هذا الموسم، لكن الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا المستجد، وقفت في طريق إتمام الصفقة.

إقرأ المزيد

وشارك ناينغولان في 26 مباراة بقميص كالياري في "الكالتشيو" الموسم الماضي، سجل خلالها 6 أهداف وقام بـ6 تمريرات حاسمة.

المصدر: cagliaricalcio.com