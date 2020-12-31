ناينغولان ينتقل من إنتر ميلان إلى كالياري مجددا
أعلن نادي كالياري الإيطالي في بيان رسمي اليوم الخميس، تعاقده مع البلجيكي راجا ناينغولان، لاعب وسط إنتر ميلان، حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.
وجاء في البيان: "يسر كالياري الإعلان عن حصوله على خدمات راجا ناينغولان، لاعب إنتر ميلان، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".
وأضاف البيان: "استمرارا لقصة الحب الطويلة والمختلطة باللونين الأحمر والأزرق، كالياري وناينغولان معا مرة أخرى".
𝐎𝐥𝐝 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐬 𝐝𝐢𝐞 𝐡𝐚𝐫𝐝.— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 31, 2020
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#Nainggolan#forzaCasteddupic.twitter.com/x2M37qrcIr
ولعب ناينغولان الموسم الماضي معارا إلى كالياري، وقدم مستويات جيدة، حاول على إثرها الأخير ضمه في بداية هذا الموسم، لكن الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا المستجد، وقفت في طريق إتمام الصفقة.
#NAINGGOLAN IS #B4CKHOME 🔴🔵— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 31, 2020
➡️ https://t.co/8y2O7ru3ph#forzaCasteddupic.twitter.com/LG0gGwXoBI
وشارك ناينغولان في 26 مباراة بقميص كالياري في "الكالتشيو" الموسم الماضي، سجل خلالها 6 أهداف وقام بـ6 تمريرات حاسمة.
المصدر: cagliaricalcio.com