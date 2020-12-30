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هدف سواريز يضمن لأتلتيكو مدريد إنهاء عام 2020 في صدارة "الليغا" (فيديو)

الرياضة

هدف سواريز يضمن لأتلتيكو مدريد إنهاء عام 2020 في صدارة
AFP OSCAR DEL POZO
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حقق أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا على ضيفه خيتافي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ويدين "الروخي بلانكوس" بالفضل في الفوز لنجمه الأوروغوياني لويس سواريز الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة برأسية متقنة عند الدقيقة الـ20 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو رصيده إلى 35 نقطة وضمن إنهاء عام 2020 في الصدارة، حيث يتفوق بثلاث نقاط على جاره الريال الوصيف الذي يحل ضيفا على إلتشي في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، توقف رصيد خيتافي عند 17 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "الليغا".

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المصدر: RT

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