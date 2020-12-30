يوفنتوس يجدد عقد رعاية شركة "Jeep" حتى 2024

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان رسمي، أنه مدد تعاونه مع شركة "جيب" المصنعة للسيارات بتوقيع عقد رعاية جديد يستمر حتى الـ30 من يونيو عام 2024 .

وذكر يوفنتوس في بيانه: "هذا الاتفاق ينبع من الارتياح المتبادل في الشراكة الناجحة التي تربط بين يوفنتوس وشركة جيب منذ موسم 2012-2013".

Jeep will be Juventus sponsor until 30 June 2024 ➡️ https://t.co/QMBWOz5SMlpic.twitter.com/PToJrezlIA — JuventusFC (@juventusfcen) December 29, 2020

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وأوضح البيان أن العقد، الموقع مع الشركة الأم "FCA" "فيات كرايسلر أوتوموبيلز"، سيجلب 45 مليون يورو ليوفنتوس في الموسم الواحد، إلى جانب متغيرات مرتبطة بالنتائج الرياضية.

يذكر أن يوفنتوس مدد منذ عامين عقد شراكته مع الراعي الثاني، شركة "أديداس"، المصنعة للملابس والأدوات الرياضية، حتى منتصف عام 2027.

المصدر: juventus.com