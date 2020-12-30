جورجينا تثير بلبلة بين متابعيها من كازاخستان وأوزبكستان بسبب "تشابان"

تسببت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجدل في التعليقات على حسابها في "إنستغرام" بعد ارتدائها الزي الأوزبيكي الشهير "تشابان" في دبي.

وتلقت جورجينا كهدية تشابانا أزرق مخمليا جميلا مشغولا بخيوط ذهبية، أثناء تواجدها في دبي رفقة رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، وأطفالهما لقضاء إجازة أعياد الميلاد، حيث شارك النجم البرتغالي في مؤتمر دبى الرياضي الدولي، الذي شهد توزيع جوائز "دبي غلوب سوكر".

ونشرت جورجينا في البداية صورة لها عبر حسابها في موقع "إنستغرام" بالزي الأوزبيكي، لكنها كانت مخطئة بعض الشيء، إذ كتبت تحت الصورة: "صناعة يدوية بحب من كازاخستان".

نال المنشور إعجاب العديد من متابعيها ومتابعي "الدون" من كازاخستان، وأبدوا حبهم لها ودعوها لزيارة بلادهم في التعليقات.

لكن سرعان ما عدلت جورجينا المنشور وصححت تعليقها بتغيير كلمة كازاخستان إلى أوزبكستان.

تسبب هذا الأمر في حيرة بين المتابعين الكازاخيين، وانهالت التعليقات مثل: "ماذا حدث ، أين ذهبت كازاخستان؟!"، "حسنا، الكازاخستانيون، استيقظوا"، "سنأخذ الإعجابات ونحذف التعليقات".

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بالمقابل عبر المتابعين الأوزبيك، عن إعجابهم بارتداء جورجينا لـ "تشابان" ورونالدو لـ "القفطان" الوطني الأوزبيكي.

في غضون ثلاثة أيام ، حصد المنشور أكثر من 1.6 مليون إعجاب، بالطبع كانت أكثر التعليقات على المنشور باللغة الكازاخية.

واستلم رونالدو الأحد الماضي، جائزة لاعب القرن خلال الفترة ما بين عامي (2001 - 2020) المقدمة من جوائز دبي "غلوب سوكر"، بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

المصدر: eurosport.ru