جورجينا تحتفي بجائزة رونالدو الجديدة على طريقتها (فيديو + صور)

هنأت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفوزه بجائزة لاعب القرن المقدمة من جوائز دبي "غلوب سوكر"، بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

ونشرت جورجينا عبر حسابها في "إنستغرام" صورة تجمعها برونالدو وابنه كريستيانو جونيور مع الجائزة وأرفقتها بتعليق: "تهانينا على جائزة لاعب القرن من غلوب سوكر"، وأضافت قلب حب كرمز تعبيري "إيموشين".

واستلم رونالدو أمس الأحد، جائزة لاعب القرن خلال الفترة ما بين عامي (2001 - 2020) المقدمة من جوائز دبي "غلوب سوكر"، بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

وتفوق رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والبرازيلي المعتزل رونالدينيو، إلى جانب المصري محمد صلاح، هداف ليفربول.

وأقيم حفل النسخة الـ12 من جوائز "غلوب سوكر"، بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تستضيفها دبي سنويا، في فندق أرماني بمدينة دبي، الواقع في أعلى مبنى بالعالم "برج خليفة".

كما نشر رونالدو العديد من الصور مع الجائزة الجديدة عبر حسابه في "إنستغرام".

¡EL BICHO! CRISTIANO RONALDO RECONOCIDO COMO EL MEJOR JUGADOR DEL SIGLO XXI



Cristiano Ronaldo acaba de ganar el premio al mejor del Siglo XXI por los Globe Soccer Awards, dejando atrás a Messi, Ronaldo Nazário, Zidane, Ronaldinho y otros.pic.twitter.com/WGsQWFipoI — Pulso Sports ES (@SportsPulsoES) December 27, 2020

Cristiano Ronaldo está em Dubai para a cerimônia de premiação da Globe Soccer Awards 🏆 pic.twitter.com/p30nXHxzDW — CR7 GOAT 👑 (@futt_cr7) December 27, 2020

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المصدر:georginagio /instagram/cristiano