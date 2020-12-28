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جورجينا تحتفي بجائزة رونالدو الجديدة على طريقتها (فيديو + صور)

الرياضة

جورجينا تحتفي بجائزة رونالدو الجديدة على طريقتها (فيديو + صور)
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هنأت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفوزه بجائزة لاعب القرن المقدمة من جوائز دبي "غلوب سوكر"، بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

ونشرت جورجينا عبر حسابها في "إنستغرام" صورة تجمعها برونالدو وابنه كريستيانو جونيور مع الجائزة وأرفقتها بتعليق: "تهانينا على جائزة لاعب القرن من غلوب سوكر"، وأضافت قلب حب كرمز تعبيري "إيموشين".

واستلم رونالدو أمس الأحد، جائزة لاعب القرن خلال الفترة ما بين عامي (2001 - 2020) المقدمة من جوائز دبي "غلوب سوكر"، بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

وتفوق رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والبرازيلي المعتزل رونالدينيو، إلى جانب المصري محمد صلاح، هداف ليفربول.

وأقيم حفل النسخة الـ12 من جوائز "غلوب سوكر"، بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تستضيفها دبي سنويا، في فندق أرماني بمدينة دبي، الواقع في أعلى مبنى بالعالم "برج خليفة".

كما نشر رونالدو العديد من الصور مع الجائزة الجديدة عبر حسابه في "إنستغرام".

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المصدر:georginagio /instagram/cristiano

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