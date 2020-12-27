 
مباشر

الكشف عن الفائز بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم

الرياضة

الكشف عن الفائز بجائزة
RT Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pg4p

نال البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم 2020، المقدمة من جوائز دبي "غلوب سوكر" بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وتفوق ليفاندوفسكي، نجم فريق بايرن ميونخ على الثنائي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

إقرأ المزيد
ترتيب لاعبي الدوري الإيطالي في تصنيف الـ100 الأفضل بالعالم بينهم لاعب عربي
ترتيب لاعبي الدوري الإيطالي في تصنيف الـ100 الأفضل بالعالم بينهم لاعب عربي

وحصل النجم البولندي على هذه الجائزة نظرا لما قدمه من موسم استثنائي على صعيد الأرقام والبطولات رفقة بايرن ميونخ، حيث ساهم "ليفانغولسكي" كما يحب جمهور بايرن أن يطلق عليه، في فوز الفريق البافاري بلقب بطل "البوندسليغا"، بفضل أهدافه الـ34 وفوزه بجائزة هداف الدوري الألماني، والتتويج بدوري أبطال أوروبا، وأحرز البولندي 15 هدفا، ليقتنص اللقب لأول مرة منذ سنوات طويلة ليكسر احتكار رونالدو وميسي.

كما فاز ليفاندوفسكي مع العملاق البافاري بلقب بطل كأس ألمانيا على حساب باير ليفركوزن، وسجل 7 أهداف، كهداف للبطولة، إضافة إلى لقب كأس السوبر الألماني على حساب بوروسيا دورتموند، وكأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا