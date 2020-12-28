فتاتان تظهران مهارات كروية رائعة (فيديو)

نشرت البرازيلية ناتاليا غيوتلر نجمة الاستعراض بالكرة، ولاعبة كرة الطائرة الشاطئية بالأرجل، فيديو عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" رفقة إحدى صديقاتها خلال استعراض كروي مميز.

وتظهر غيوتلر في الفيديو الذي نشرته اليوم الاثنين رفقة إحدى صديقاتها وهما تتبادلان تمرير الكرة لبعضهما بطريقة فنية في غاية الإتقان والمهارة.

ودائما ما تنشر غيوتلر عبر حسابها في "إنستغرام"، الذي تعدى عدد متابعيه 1.7 مليون متابع، فيديوهات رائعة لمهارات كروية ساحرة.

كما تجمعها الكثير من الفيديوهات بالعديد من نجوم الساحرة المستديرة أمثال نيمار ورونالدينيو.

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المصدر: nataliaguitler/instagram