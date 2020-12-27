فريق عربي ضمن قائمة الفائزين بجوائز "غلوب سوكر 2020".. فيديو

شهدت مدينة دبي، مساء اليوم الأحد، في فندق "أرماني" الواقع في أعلى مبنى بالعالم "برج خليفة"، حفل النسخة 12 لتقديم جوائز "غلوب سوكر"، التي تستضيفها دبي سنويا.

وحصل نادي الأهلي المصري على جائزة نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط، المقدمة من جوائز دبي "غلوب سوكر" بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وتوج النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2020، متفوقا على الثنائي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

ونال كريستيانو رونالدو وفريقه السابق ريال مدريد، جائزة لاعب ونادي القرن للفترة ما بين عامي (2001 - 2020).

وفيما يلي قائمة الفائزين بجوائز "غلوب سوكر 2020":

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البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) يفوز بجائزة أفضل لاعب عام 2020.

البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) يتوج بجائزة أفضل لاعب في القرن (2001-2020).

فريق ريال مدريد الإسباني يفوز بجائزة نادي القرن في العالم (2001 – 2020).

نادي الأهلي المصري يفوز بجائزة نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط.

الإسباني جيرارد بيكيه (برشلونة) يتوج بجائزة أفضل مسيرة لاعب.

الحارس الإسباني إيكر كاسياس المعتزل يفوز بجائزة أفضل مسيرة لاعب.

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البرتغالي خورخي مينديز يفوز بجائزة أفضل وكيل أعمال عام 2020 والتي استلمها بدلا منه رونالدو.

الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي يفوز بجائزة مدرب القرن.

الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، ينال جائزة أفضل مدرب في عام 2020.

فريق بايرن ميونخ يفوز بجائزة أفضل فريق في عام 2020 وليفاندوفيسكي يتسلم الجائزة.

المصدر: وكالات