ميسي يتغزل في غوارديولا

أشاد نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، بمدربه السابق بيب غوارديولا، الذي عمل تحت قيادته في النادي الكتالوني ما بين 2008 و2012، ووصفه بأنه "مدرب مميز".

ونقلت قناة تلفزيونية إسبانية عن ميسي قوله: "بيب صاحب أسلوب متميز" في التدريب.

وأضاف اللاعب الأرجنتيني المخضرم "إنه يقدم لك الصورة واضحة.. صورة تتضمن كيفية الإعداد للمباريات دفاعيا وهجوميا، ويقدم لك صورة دقيقة للمباراة مقدما، ويشرح لك كيف تهاجم وتحقق الفوز".

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وأردف ميسي قائلا: "حالفني الحظ بالعمل تحت قيادته وتحت قيادة لويس إنريكي، لأنهما أفضل مدربين، وساعداني في التطور بدنيا وذهنيا، كما تعلمت منهما الحنكة الفنية".

وكان ميسي أحد أهم أعمدة تشكيلة برشلونة تحت قيادة المدرب الإسباني غوارديولا، التي حصدت 14 لقبا كبيرا بين 2008 و2012.

ويتوقع أن تعزز هذه التصريحات التكهنات التي تحدثت عن إمكانية انضمام ميسي إلى فريق غوارديولا الحالي، مانشستر سيتي، في الموسم المقبل.

وتحدثت تقارير عن إمكانية انتقال ميسي إلى "السيتي" بعد تمديد عقد المدرب الإسباني مع النادي الإنجليزي حتى نهاية موسم 2022-2023.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في نهاية الموسم الحالي، وقد سبق وحاول الرحيل قبل بداية هذا الموسم، لكنه قرر أخيرا الانتظار حتى نهاية التعاقد.

المصدر: رويترز