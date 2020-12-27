نيمار يشعل غضبا في البرازيل بسبب حفل الـ5 ليالي والـ500 ضيف 

كشف تقرير صحفي، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي نيمار، قرر إقامة حفل كبير في قصره بالبرازيل احتفالا بنهاية العام والسنة الجديدة، بحضور مئات الضيوف.

وأفادت صحيفة "غلوبو" البرازيلية الشهيرة، في تقرير لها نشرته خلال الساعات الماضية، أن نيمار ينوي تنظيم حفل كبير، في قصره بمدينة ريودي جانيرو، وينطلق الحفل الليلة 27 ديسمبر ويستمر على مدار 5 أيام حتى نهاية الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، وبحضور 500 من المقربين له، دون أن يأبه بالظروف الصعبة الحالية التي تمر بها البرازيل بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، وأنها تدخل ضمن قائمة الدول الأكثر إصابة مع الولايات المتحدة الأمريكية والهند.

وكشفت تقارير عالمية في الساعات الماضية أن نيمار، المتواجد حاليا في بلاده بعد حصوله على أجازة أعياد الميلاد في فرنسا، وتوقف بطولة الدوري الفرنسي، يتعرض لحملة قوية من الانتقادات في وسائل الإعلام البرازيلية، ومحط غضب عدد كبير من البرازيليين، بسبب هذا التصرف، وحتى من أنصار نادي باريس سان جيرمان، الذين اعتبروا ما يقوم به البرازيلي ينم عن عدم مسؤولية كبيرة، فضلا عن فيض من الانتقادات من البرازيليين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في بلد تكبد الكثير في معاناته مع الوباء التاجي مع نحو 7.5 مليون حالة إصابة حتى الآن، وأكثر من 190 ألف حالة وفاة، وشهدت الأرقام بالطبع في الأسابيع الأخيرة زيداة كبيرة، إسوة بغيرها من دول العالم.

تفاصيل حفل الليالي الـ5

ووفقا لما نشرته صحيفة "غلوبو"، فقد تعاقد نيمار مع فرقة غنائية شهيرة لتسلية ضيوفه على مدار ليالي الاحتفال، وستكون الاحتفالات في ملهى ليلي شيده اللاعب تحت الأرض في قصره، على غرار ملاهي مدينة برشلونة، ومزود بعازل للصوت كي لا يثير الصخب الشديد استياء الجيران.

ومستوحى الملهي من الملاهي الليلية التي كان نيمار يتردد عليها حول شاطئ "برشلونيتا"، خلال فترة وجوده في كامب نو مع برشلونة، ويضم قاعات للرقص والبارات ومسرح "الدي جي" وغرفة للألعاب وأخرى لألعاب الفيديو، وهي وسائل الراحة التي يوفرها هذا المكان والتي يمكن لضيوف النجم البرازيلي الاستمتاع بها.

وسيكون على رأس المدعوين في الحفل شقيقة اللاعب، رافاييلا سانتوس، والتي كانت حاضرة دائما في احتفالات المهاجم الموهوب على مدار السنوات الماضية.

وتم إبلاغ الضيوف الذين وجهت لهم الدعوة لحضور الحفل بعدم استخدام الهواتف المحمولة في الاحتفال، حتى لا يكون بوسع المدعوين التقاط الصور ومقاطع الفيديو، ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، وكان نيمار قد طلب نفس الأمر من ضيوف حفل عيد ميلاده الذي تم تنظيمه في بداية العام الجاري في باريس.

ومن أجل توفير أماكن خلال الخمسة أيام لكل ضيوفه قام نيمار باستئجار أحد المنازل المجاورة لمزرعته وقصره، بحوالي 5000 يورو في اليوم الواحد.

ويعرف عن نيمار، بالإضافة لمهاراته في التعامل مع الكرة وكونه أحد أفضل اللاعبين في العالم، بحفلاته واحتفالاته الصاخبة دون أي اهتمام، في العديد من هذه المناسبات، بالدور المنتظر منه كلاعب كرة قدم رفيع المستوى.

المصدر: "As"