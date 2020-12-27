مؤمن زكريا يوجه رسالة لجماهيره

وجه لاعب فريق الأهلي المصري السابق لكرة القدم، مؤمن زكريا، رسالة طمأنة للجماهير ومحبيه بشأن عودته مرة أخرى إلى الملاعب بعد المرض الذي تعرض له وأبعده لمدة طويلة عن الملاعب.

وكان مؤمن زكريا قد ابتعد عن الملاعب نحو عامين بسبب إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات، لكنه بشر جماهيره في رسالة الطمأنة يوم السبت، بعودته إلى الملاعب قريبا.

وكتب مؤمن زكريا في الرسالة عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، يا رب لك الحمد والشكر.. أبشركم قريبا سأكون معكم".

يذكر أن مؤمن زكريا كان قد ألغى رحلته العلاجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الفترة الأخيرة.

وكشفت مصادر صحفية مصرية أن لاعب الأهلي والزمالك سابقا تحسنت حالته بشكل كبير، بحيث يتابع برنامجه العلاجي عبر تقنيات الاتصال بالفيديو.

وأضافت المصادر أن حملات الدعم الأخيرة التي قام بها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الـ"كاف" ولاعبو الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، قد ساهمت في تحسن حالته النفسية مما ساعد في تحسنه بشكل عام.

وكان نادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق تكفله بعلاج مؤمن زكريا بالإضافة إلى سداد مستحقاته المالية كاملة عن عقده في النادي دون خصم، وذلك بعدما حصل النادي على موافقة من وزارة الشباب والرياضة المصرية.

ويعد مرض مؤمن زكريا التصلب الجانبي الضموري في العضلات من الأمراض سريعة الانتشار في الجسم، حيث أنه مع تفاقم الإصابة ينتقل من الضمور في العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى في النطق.

كما يتم علاج هذا الضمور حسب درجته وقدرة المصاب على استيعابه، وبعكس المعروف يمكنه أن يعود مرة أخرى لممارسة الرياضة.

المصدر: وكالات