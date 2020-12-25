"كالتشيو ميركاتو": صلاح يتخذ أولى الخطوات للرحيل عن ليفربول

على النقيض مما قاله مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إن هدافه محمد صلاح، يستمتع بوقته في إنجلترا ولا يخطط للرحيل، ذكرت مصادر إيطالية، أن النجم المصري رسم خطة الخروج من معقل "الريدز".

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، يعمل حاليا لنقل النجم المصري خارج ملعب "أنفيلد" (معقل ليفربول)، لكي ينضم لأحد الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف الموقع نقلا عن شبكة "90min" الفرنسية، أن صلاح يفضل الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد خلال الفترة القادمة.

وكان صلاح البالغ من العمر 28 عاما، أجرى مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية الأسبوع الماضي، وقال خلالها إن برشلونة وريال مدريد فريقان كبيران "ومن يدري ما سيحدث في المستقبل!".

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ومنذ نشر تلك المقابلة في عطلة نهاية الأسبوع، لا تتوقف وسائل الإعلام الرياضية عن إثارة الجدل والتكهنات حول مستقبل النجم المصري، ما بين شائعات تراهن على انتقاله إلى الريال، وأخرى ترجح كفة برشلونة.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى العام 2023.

المصدر: "كالتشيو ميركاتو"