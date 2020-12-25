صلاح يحتفل بـ"الكريسماس" في ظهور نادر لزوجته (صورة)

احتفل الدولي المصري، محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مع أسرته، بـ"الكريسماس" والعام الميلادي الجديد.

ونشر صلاح، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة رفقة زوجته ماجي وطفلتيه مكة وكيان، وهم يحتفلون بـ"الكريسماس"، بارتداء ملابس "سانتا كلوز" (بابا نويل) وخلفهم شجرة "الكريسماس".

ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظيت بأكثر من 1.5 مليون إعجاب في أقل من 24 ساعة.

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وهذه من المرات النادرة التي تظهر فيها ماجي مع صلاح في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عادة ما تفضل الابتعاد عن الأضواء ووسائل الإعلام.

ويستعد صلاح لقيادة فريقه ليفربول، بعد غد السبت، في مواجهة ضيفه وست بروميتش ألبيون، لحساب الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي يتصدر "الريدز" ترتيبه، برصيد 31 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، ليستر سيتي.

المصدر: RT