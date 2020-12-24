فريق ألماني يبيع 72 ألف تذكرة "للأشباح"

أعلن نادي الدرجة الثالثة الألماني لكرة القدم، دينامو دريسدن، أنه باع أكثر من 72 ألف تذكرة لمباراته أمام مضيفه دارمشتات، ضمن مسابقة الكأس المحلية.

وجرت المباراة من دون جمهور بقرار من السلطات المحلية.

وعرض فريق دينامو على المشجعين تذاكر "الأشباح" وأطلقت عليها هذه التسمية على غرار المباريات المقامة أمام المدرجات الفارغة، التي سميت بـ "مباريات الأشباح".

وبلغ سعر التذكرة الواحدة 5 يورو، وتم تحويل المبلغ بالكامل إلى ميزانية النادي الذي عانى من عواقب وباء فيروس كورونا، كما تم تقديم تذكرة مخصصة للجماهير للذكرى وأن المباراة قد جرت بالفعل.

وأفادت الخدمة الصحفية لبطل جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا، بأنه تم بيع 72112 تذكرة لمباراة دينامو أمام دارمشتات، وهو ضعف السعة الإجمالية للملعب في دريسدن، وأن مباراتين فقط جرت سابقا بحضور أكثر من هذا العدد.

Die Zahl des Tages lautet 72.112. Denn: So viele „Geister“ waren bei #SGDSVD dabei. 👻 Danke für diese einmal mehr utopische Unterstützung, liebe Dynamo-Fans! 🖤💛 #ImGeisteDabei#sgd1953pic.twitter.com/UOwLknW52D — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) December 22, 2020

وكان نادي دوري الدرجة الثالثة الألماني "Uerdingen 05" أول من ابتكر فكرة تذاكر "الأشباح" في ربيع عام 2020.

ومن ثم ابتكر فريق بروسيا مونشنغلادباخ حلا سحريا لتعويض غياب الجمهور عن المدرجات، حيث قام بوضع قرابة 13 ألف مجسم للراغبين في المدرجات على المقاعد، مقابل 19 يورو فقط، بينما بلغ الطلب حوالي 20 ألف مجسم.

وخسر فريق دينامو دريسدن أمام دارمشتات بثلاثية وخرج من الدور الثاني لمسابقة كأس ألمانيا.

المصدر: وكالات