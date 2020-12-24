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أول تعليق لمرتضى منصور على وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك

الرياضة

أول تعليق لمرتضى منصور على وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك
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نعى رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضي منصور، الراحل أحمد بكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض، الذي وافته المنية اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال مرتضي منصور: "ربنا يرحم المستشار أحمد البكري ويسامحه، لقد كان صديقا ورجل قضاء نزيه وشريف".

وتابع: "سأنعي الفقيد بشكل رسمي في الجرائد غدا وفقا للأصول والأعراف".

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وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك المصري بفيروس كورونا
وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك المصري بفيروس كورونا

وكان نادي الزمالك، أعلن صباح اليوم الخميس، وفاة البكري، متأثرا بمرضه الشديد، بعد ترأسه نادي الزمالك خلفا للرئيس السابق مرتضى منصور.

المصدر: المصري اليوم

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