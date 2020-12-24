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وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك المصري بفيروس كورونا

الرياضة

وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك المصري بفيروس كورونا
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توفي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك المستشار أحمد البكري، عقب إصابته بفيروس كورونا، بعد خضوعه إلى العزل الطبي خلال الأسبوع الماضي .

وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك المصري بفيروس كورونارئيس الزمالك المؤقت
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مصر.. تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك
مصر.. تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك

وأعلن نادي الزمالك رسميا وفاة البكري، متأثرا بمرضه الشديد، بعد ترأسه نادي الزمالك خلفا للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي السابق.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.

المصدر: اليوم السابع + المصري اليوم

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