وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك المصري بفيروس كورونا

توفي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك المستشار أحمد البكري، عقب إصابته بفيروس كورونا، بعد خضوعه إلى العزل الطبي خلال الأسبوع الماضي .

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وأعلن نادي الزمالك رسميا وفاة البكري، متأثرا بمرضه الشديد، بعد ترأسه نادي الزمالك خلفا للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي السابق.

ينعي نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى وفاة المستشار أحمد البكري، نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان. ⚫️ pic.twitter.com/NZGU8mkt6J — Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 24, 2020

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.

المصدر: اليوم السابع + المصري اليوم