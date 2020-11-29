مصر.. تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك

أكد مصدر بوزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم الأحد، أن اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها لإدارة نادي الزمالك تضم "قامات ليس عليها أي غبار".

وتابع المصدر بأن اللجنة تضم كلا من المستشار هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار أحمد بكري رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد سيد علي عطية أحمد، المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وقررت وزارة الشباب والرياضة وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

ورصدت لجان التفتيش الخاصة بوزارة الرياضة الكثير من المخالفات المالية داخل النادي ليتم تحويلها إلى النيابة العامة.

وجاء قرار تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النادي بناء على قانون الرياضة المصري ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية