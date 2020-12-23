رونالدو ينهي العام 2020 على عرش أوروبا

تكبد نادي يوفنتوس خسارة مريرة على يد ضيفه فيورنتينا 0-3، أمس الثلاثاء، لحساب الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وكانت هذه المباراة الأخيرة للفريقين في العام 2020.

وشهد اللقاء مشاركة نجم يوفنتوس، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو على مدار الـ90 الدقيقة، إلا أنه لم ينجح في هز الشبك.

لكن وعلى الرغم من ذلك، فقد "ضمن" رونالدو إنهاء العام 2020 في صدارة ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى، برصيد 33 هدفا، بفارق هدف واحد عن مهاجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي خاض نهاية الأسبوع الماضي، آخر مباراة له هذا العام، وسجل فيها ثنائية أمام باير ليفركوزن، ليقود البايرن للفوز بنتيجة 2-1.

ويحتل مهاجم لاتسيو، الدولي الإيطالي تشيرو إيموبيلي، المركز الثالث في قائمة أفضل هدافي الدوريات الخمسة الكبرى في العام 2020، إذ يملك في رصيده 26 هدفا، ويخوض اليوم مع فريقه مباراته الأخيرة هذا العام أمام ميلان، لكن فرص لحاقه برونالدو في الصدارة تبقى شبه منعدمة.

المصدر: RT