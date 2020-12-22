القديس كاسياس يعود إلى ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد اليوم الثلاثاء عودة حامي عرينه السابق الأسطورة إيكر كاسياس، من أجل تولي منصب المدير التنفيذي لمؤسسة النادي الملكي.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "نعلن عن انضمام إيكر كاسياس إلى ريال مدريد، ليعمل نائبا للمدير التنفيذي لمؤسسة النادي".

وأضاف: "كاسياس أحد أساطير ريال مدريد، ويمثل قيم نادينا وأفضل حارس مرمى في تاريخنا. إنه فخر بالنسبة لنا أن نرى أحد قادة فريقنا العظماء يعود إلى البيت الملكي".

وتابع: "فاز كاسياس بـ 19 لقبا خلال 25 عاما دافع فيها عن قميصنا منها 3 ألقاب بدوري أبطال أوروبا، ومثلها في كأس العالم للأندية، وبطولتين في السوبر الأوروبي، و5 بطولات للدوري الإسباني، ولقبين في كأس الملك، و4 كؤوس سوبر إسبانية".

وأتم: "وفي البرتغال، توج كاسياس مع بورتو، بلقب الدوري مرتين، ومرة واحدة بالكأس وكأس السوبر البرتغالي"

وعلق كاسياس على عودته "بتغريدة" عبر حسابه على تويتر: "فخور بالعودة إلى بيتي. أواجه هذا التحدي الجديد بكل رغبة وبكل حماسة ممكنة، شكرا لكم على الترحيب!".

ويعود إيكر كاسياس حارس المرمى الدولي السابق (167 مباراة دولية)، بطل العالم 2010 وأوروبا عامي 2008 و2012، مع منتخب إسبانبا، إلى النادي الملكي بعد 5 سنوات من رحيله عنه لإنهاء مسيرته الكروية في صفوف نادي بورتو، حيث اضطر إلى اعتزال اللعب في الرابع من أغسطس الماضي عن سن 39 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية في حصة تدريبية مطلع مايو 2019.

المصدر: وكالات