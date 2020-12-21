بعد حديثهما.. أبو تريكة يثير الجدل حول مستقبل صلاح

كشف أسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي، محمد أبو تريكة، أن مواطنه محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، ليس سعيدا حاليا في فريقه، لكنه رفض كشف السبب خلف ذلك، واصفا إياه بالسر.

وقال أبو تريكة، الذي يعمل حاليا محللا في شبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "تحدثت مع صلاح وهو ليس سعيدا بالفعل، يشعر بالضيق لسبب ما، وقد أخبرني عنه لكنه سر لا أستطيع الكشف عنه، لقد أوصل لي رسالة بأنه يدرك تماما ما الذي يفعله، والأهم أن شعوره بالضيق لا يؤثر أبدا على مستواه".

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وعن إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قال أبو تريكة: "أعتقد أن ليفربول يفكر حاليا في بيع صلاح مع نهاية الموسم للاستفادة من قيمة الصفقة، لكن تلك مجرد وجهة نظر خاصة بي".

وأضاف: "صلاح شخص ذكي جدا، تربطني به علاقة أخوة وصداقة لكنني لا أتدخل أبدا في قراراته. المؤكد بالنسبة لي أن صلاح لو حقق مع ريال مدريد أو برشلونة ما حققه مع ليفربول، كان سيتوج بالكرة الذهبية، حديثه عن الفريقين خلال حواره مع صحيفة آس الإسبانية طبيعي جدا".

وكان صلاح، أجرى حوارا مطولا مع صحيفة "آس" الإسبانية، تحدث خلاله عن ريال مدريد وبرشلونة قائلا: "ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل".

يشار إلى أن صلاح شارك خلال المباراة الأخيرة لليفربول أمام كريستال بالاس من مقاعد البدلاء، لكنه رغم ذلك استطاع صناعة هدف واحد وإحراز هدفين آخرين.

المصدر: goal.com