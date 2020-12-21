كلوب يكشف سبب غضب ماني بعد استبداله بصلاح (فيديو)

تحدث مدرب ليفربول، يورغن كلوب، عن واقعة غضب نجم فريقه، ساديو ماني، بعد استبداله بزميله محمد صلاح، في مباراة "الريدز" وكريستال بالاس، لحساب الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وقرر كلوب استبدال السنغالي ماني بالمصري صلاح في الدقيقة الـ57، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم ليفربول برباعية نظيفة.

وظهرت على وجه ماني ملامح التذمر وعدم الرضا من قرار استبداله، وأخذ وقتا أطول من المعتاد وهو يغادر المستطيل الأخضر متمتما ببعض الكلمات.

كما تبادل ماني التحية مع بديله صلاح عند منطقة التبديل بكثير من البرود.

وقال كلوب عقب المباراة التي انتهت بفوز فريقه بسباعية نظيفة، في تعليقه على غضب ماني: "كل شيء على ما يرام مع ماني، لم يكن غاضبا بسبب مشاركة صلاح بدلا منه".

وأضاف المدرب الألماني في تصريح لشبكة "بي تي سبورت": "ماني لم يكن سعيدا ونظر إلى الساعة، وربما يكون الأمر بسبب الركلة الحرة لكن لا أعلم بالتحديد، لكنه لم ينتظر في الملعب حتى لعب الركلة الحرة".

وأكمل: "أعتقد أنك لا تستطيع أن تلعب كرة القدم إذا كنت دائما كالجندي وتفعل ما يمليه عليه قائدك، إنهم يفعلون ما أقوله لكنه في النهاية هم بشر ولهم ردود أفعال".

تجدر الإشارة إلى أن صلاح تألق بشكل لافت بعد دخوله مكان ماني، بتسجيله الهدفين السادس والسابع.

المصدر: goal.com