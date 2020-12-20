أول مصري يفوز ببطولة مستر أوليمبيا (فيديو+ صور)

توج المصري ممدوح السبيعي السباعي الشهير بـ"بيغ رامي" بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، والتي تعتبر البطولة الأكبر والأشهر في لعبة كمال الأجسام.

ونال "بيغ رامي" جائزة مستر أولمبيا لعام 2020 وحصل على مبلغ 400 ألف دولار، عندما وقف على خشبة المسرح في مركز أورانج كاونتي للمؤتمرات في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتفوق البطل المصري على براندون كاري الفائز لعام 2019 والذي حل في المركز الثاني، ليأتي فيل هيث، والذي فاز بسبعة ألقاب مستر أولمبيا، في المركز الثالث.

وشارك المصري البالغ 35 عاما والذي ينحدر من قرية السبايعة، في سبع بطولات أولمبية سابقا، بما في ذلك عرض هذا العام، وكان أدنى ترتيب له في ظهوره الأول عام 2013، حيث حصل على المركز الثامن، ونال مركز الوصيف عام 2017.

وجاءت مشاركات السبيعي في مستر أوليمبيا للمحترفين كالتالي: 2014 (مركز سابع)، و 2015 (مركز خامس) و2016 (مركز رابع) قبل أن يتوج لهذا العام كأول مصري يحقق لقب مستر أولمبيا.

يذكر أن ممدوح السبيعي أحرز المركز الأول في بطولة "أرنولد كلاسيك" الشهيرة التي استضافتها البرازيل عام 2015، بحضور الممثل الأمريكي الشهير آرنولد شوارزنيغر.

المصدر: mrolympia.com