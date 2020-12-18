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الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب بإعادة مباراة منتخب "الفراعنة" للشباب أمام نظيره التونسي

الرياضة

الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب بإعادة مباراة منتخب
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم احتجاج للجنة المنظمة لبطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا للشباب بسبب عدم اعتماد قائمة "الفراعنة" أمام منتخب تونس "نسور قرطاج".

وجاء في البيان الرسمي للاتحاد المصري: "قدم الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب المتواجدة حاليا في تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية للشباب احتجاجا للجنة المنظمة للبطولة لعدم اعتماد قائمة الفريق لمباراته أمام تونس التي كان من المفترض إقامتها اليوم وذلك في ظل تضارب نتائج المسحات التي أجريت لعدد من لاعبي الفريق، مطالبا بإعادة المباراة. في الوقت نفسه أرسل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد احتجاجا مماثلا باسم الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الإفريقي طالبا إعادة المباراة للأسباب نفسها".

وكان الاتحاد المصري قد نشر بيانا في وقت سابق اليوم أعلن فيه أن اللجنة المنظمة لبطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 عاما قررت إلغاء مباراة المنتخب المصري أمام نظيره التونسي.

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المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم

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