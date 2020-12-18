 
مباشر

سيناريو مباراة ليبيا يتكرر.. المنتخب المصري يعتبر منسحبا أمام نظيره التونسي

الرياضة

سيناريو مباراة ليبيا يتكرر.. المنتخب المصري يعتبر منسحبا أمام نظيره التونسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pe0n

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن اللجنة المنظمة لبطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 عاما قررت إلغاء مباراة المنتخب المصري أمام نظيره التونسي.

وجاء في بيان الاتحاد المصري: "لم تكتمل عناصر قائمة منتخب الشباب للمباراة، بعدما رفضت اللجنة الطبية الاعتراف بسلبية مسحة أحمد نبيل (كوكا) واستبعاده من قائمة المباراة، وهو ما يعني إصابة 16 لاعبا من المنتخب بفيروس كورونا، وتوافر 14 لاعبا لخوض المباراة في حين تشترط اللوائح ضرورة وجود 15 لاعبا جاهزا لخوض المباراة، وهي نفس الظروف التي مر بها منتخب الشباب في مباراته الماضية أمام ليبيا".

إقرأ المزيد
وزارة الرياضة المصرية تقرر إعادة منتخب
وزارة الرياضة المصرية تقرر إعادة منتخب "الفراعنة" للشباب إلى القاهرة بعد اعتباره منسحبا أمام ليبيا

وتم اعتبار منتخب "الفراعنة" خاسرا إداريا للمباراة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، عقب اعتباره خاسرا بالجولة الأولى أمام ليبيا للسبب ذاته.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا