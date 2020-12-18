سيناريو مباراة ليبيا يتكرر.. المنتخب المصري يعتبر منسحبا أمام نظيره التونسي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن اللجنة المنظمة لبطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 عاما قررت إلغاء مباراة المنتخب المصري أمام نظيره التونسي.

وجاء في بيان الاتحاد المصري: "لم تكتمل عناصر قائمة منتخب الشباب للمباراة، بعدما رفضت اللجنة الطبية الاعتراف بسلبية مسحة أحمد نبيل (كوكا) واستبعاده من قائمة المباراة، وهو ما يعني إصابة 16 لاعبا من المنتخب بفيروس كورونا، وتوافر 14 لاعبا لخوض المباراة في حين تشترط اللوائح ضرورة وجود 15 لاعبا جاهزا لخوض المباراة، وهي نفس الظروف التي مر بها منتخب الشباب في مباراته الماضية أمام ليبيا".

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وتم اعتبار منتخب "الفراعنة" خاسرا إداريا للمباراة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، عقب اعتباره خاسرا بالجولة الأولى أمام ليبيا للسبب ذاته.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم