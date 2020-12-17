حرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم الروسي حتى 16 ديسمبر 2022

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" اليوم الخميس، قرارها بشأن الطعن الذي قدمته الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" في قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا".

وقررت "كاس" حرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم الروسي لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022.

كما قررت المحكمة إلزام "روسادا" بدفع مليون و270 ألف دولار لـ"وادا" بديلا عن النفقات التي تكلفتها الوكالة الدولية على القضية منذ يناير عام 2019.

Российйские спортсмены не смогут выступать под флагом до декабря 2022 годаhttps://t.co/n8uDsvZf8kpic.twitter.com/EgWR8RXPb5 — РИА Новости Спорт (@rsportru) December 17, 2020

وجاء قرار "كاس" بعد أن استمعت في مقرها بمدينة لوزان السويسرية وعلى مدى أربعة أيام خلال الفترة من الثاني وحتى الخامس من نوفمبر الماضي لطعون "روسادا".

РУСАДА выплатит WADA $1,27 млн в качестве компенсации расходовhttps://t.co/gppt0GG8kUpic.twitter.com/Bd3NS6OdC4 — РИА Новости Спорт (@rsportru) December 17, 2020

وكانت "روسادا" قد قدمت طعنا لدى "كاس" بقرار اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، الذي صادقت عليه في الـ9 من ديسمبر عام 2019، بإجماع أعضائها الـ12 خلال اجتماع في لوزان، بعد توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها، طلبت فيها إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي (الذي تأجل لصيف 2021 بسبب كورونا)، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".

المصدر: rsport.ria.ru