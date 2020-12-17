شاهد.. هدف آلير "المذهل" من ركلة خلفية
AFP ADAM DAVY
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أحرز سيباستيان آلير هدفا مذهلا من ركلة خلفية ليساعد وست هام يونايتد في التعادل 1-1 أمام كريستال بالاس الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
منح البلجيكي كريستيان بنتيكي التقدم لبالاس من ضربة رأس قوية في الدقيقة 34 في استاد لندن.
#onilekickoff#WHUCRY— Oniletvng (@Oniletvng) December 16, 2020
What a goal from Sebastien Haller 🔥🔥🔥
pic.twitter.com/TWzXBTlhIr
لكن ركلة آلير المبهرة بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني حسمت التعادل فيما تعرض بنتيكي للطرد بعد عشر دقائق أخرى لجذب توماش سوتشيك بذراعه ليصعب مهمة الفريق المضيف لتحقيق الفوز.
واقترب ديكلان رايس من التسجيل لوست هام لكن بالاس أفلت بنقطة صعبة.
المصدر: "رويترز"