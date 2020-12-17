ميسي يحقق رقما قياسيا في "كامب نو"

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة تدوين الأرقام القياسية مع الفريق بعد الانتصار 2-1 على ريال سوسيداد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر الدوري الإسباني.

وشارك ميسي في فوز فريقه الصعب على ريال سوسيداد.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن الأرجنتيني وصل لفوزه رقم 300 مع برشلونة في معقل النادي "كامب نو" بجميع المسابقات.

⚽ ¡Va por 'O Rei'! ⚽

Lionel Messi llegó a 300 triunfos con el equipo en el Camp Nou y suma 642 goles con el @FCBarcelona_es, teniendo a tiro el récord de más anotaciones en un solo club que por ahora ostenta #Pelé, quien marcó 643 veces con el Santos.

👉 https://t.co/qvcWNzM2uBpic.twitter.com/LaaYAw2TaJ — CANCHA (@reformacancha) December 16, 2020

إقرأ المزيد

ووزع ميسي انتصاراته الـ300 على النحو التالي: 211 فوزا في الليغا، و53 في دوري أبطال أوروبا، و30 في كأس ملك إسبانيا (بما في ذلك نهائي 2015)، و6 انتصارات بكأس السوبر الإسباني.

المصدر: sport.es







