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إلغاء رالي السويد بسبب فيروس كورونا

الرياضة

إلغاء رالي السويد بسبب فيروس كورونا
AFP Micke FRANSSON / TT News Agency
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أعلنت بطولة العالم للراليات اليوم الثلاثاء إلغاء الجولة الثانية في موسم 2021 والتي كانت مقررة في السويد في الفترة بين 11 و14 فبراير المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال جلين أولسون الرئيس التنفيذي لرالي السويد إن القرار جاء بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في البلاد لتفرض الحكومة المزيد من القيود التي تجعل من المستحيل استضافة الرالي في فارميلاند بسبب الإجراءات الصحية المتبعة.

وأضاف أولسون في بيان: "يعرف منظمو رالي السويد والاتحاد الدولي للسيارات ومسؤولو بطولة العالم للراليات أن صحة المواطنين تأتي في المقام الأول. نحن ملتزمون بحماية صحة وسلامة سكان فارميلاند وأسرة رياضة الراليات".

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ومن المقرر أن ينطلق موسم 2021 في مونت كارلو في الـ21 من يناير المقبل.

المصدر: رويترز

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