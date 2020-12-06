الفرنسي أوجييه يتوج بطلا للمرة السابعة في بطولة العالم للراليات

توج الفرنسي سيباسيتان أوجييه سائق تويوتا بلقبه السابع في بطولة العالم للراليات، بعد فوزه اليوم الأحد برالي مونزا الإيطالي محققا انتصاره التاسع والأربعين في مسيرته.

وتقدم أوجييه على الإستوني أوت تاناك حامل اللقب العام الماضي الذي اكتفى بالمركز الثاني والإسباني داني سوردو الذي حل ثالثا.

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وقال أوجييه البالغ 36 عاما بعد الفوز إثر موسم شهد إلغاء قرابة نصف السباقات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد: "أنا سعيد جدا ولكني لن أقفز في الهواء، لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون هذا العام، لذا أريد أن أبقى لائقا".

وبعد تحقيقه أربعة ألقاب مع فولكسفاغن بين 2013 و2016، واثنين مع أم-سبورت فورد في عامي 2017 و2018، بات أوجييه ثاني سائق فقط في التاريخ يحقق اللقب العالمي مع ثلاثة صانعين مختلفين بعد الفنلندي يوها كانكونين (1986 مع بيجو، في 1987 و1991 مع لانسيا و1993 مع تويوتا).

يذكر أن الفرنسي الآخر سيباستيان لوب يحمل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب بطولة العالم، بواقع تسع مرات بين 2004 و2012.

المصدر: أ ف ب