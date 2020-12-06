نجل الأسطورة مايكل شوماخر يتوج ببطولة العالم لسباقات فورمولا 2 (فيديو وصور)

أحرز الألماني ميك شوماخر، نجل أسطورة الفورمولا واحد الأسبق مايكل شوماخر، لقب بطولة العالم للفئة الرديفة فورمولا 2 اليوم الأحد على حلبة صخير البحرينية.

وحل شوماخر البالغ 21 عاما الذي يستهل مشواره في الفئة الأولى العام المقبل مع فريق هاس، في المركز الثامن عشر، متقدما بفارق 14 نقطة عن وصيفه البريطاني كالوم إيلوت الذي حل عاشرا في السباق.

وقال الألماني بعد الفوز: "أشعر بالارتباك قليلا في الوقت الحالي، سأحتاج لبضعة أيام (كي أستوعب ما حصل)...أنا فقط سعيد وممتن جدا".

وبعد تتويجه في الفورمولا 2، سيحاول ميك السير على خطى والده المريض وبطل العالم 7 مرات، بعد الإعلان الأربعاء الماضي عن تعاقده مع فريق هاس لعدة سنوات.

وبعد غياب تسع سنوات عن المشاركة الأخيرة للوالد الأسطوري الذي يكتنف الغموض وضعه الصحي بعد حادث تزلج خطير عام 2013، سيخوض ميك بداياته العام المقبل، بعدما لاحقته باكرا مقارنات مع مسار والده نجم فيراري السابق.

Mick Schumacher, 2020 Formula 2 Champion 🏆



The moment @SchumacherMick has worked all year towards 🎉#SakhirGP 🇧🇭 #F2pic.twitter.com/skakHj6O6X — Formula 2 (@FIA_F2) December 6, 2020

وكان شوماخر الابن انضم العام الماضي إلى أكاديمية فيراري للسائقين في سعيه للانتقال إلى فريق "الحصان الجامح" والسير على خطى والده "البارون الأحمر" الذي قاد الصانع الإيطالي إلى قمة الفئة الأولى، محرزا معه لقب بطولة السائقين خمس مرات والصانعين ست مرات.

وتوج ميك بطلا للسلسلة الأوروبية لسباقات فورمولا 3 عام 2018، قبل أن يتدرج صعودا للفورمولا 2 العام الماضي حيث لم يتمكن من احتلال أفضل من المركز الثاني عشر في الترتيب النهائي للسائقين مع انتصار يتيم على حلبة هنغارورينغ الهنغارية. وخاض تجارب على سيارة الفورمولا واحد مع فريقي فيراري وألفا روميو هذه السنة.

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ودخل شوماخر الأب البالغ 51 عاما في "سبات" عميق منذ 29 ديسمبر 2013، يوم تعرضه لحادث تزلج سبب له إصابة في الرأس، وتحيط عائلته التي تتخذ من غلاند في سويسرا مقرا لإقامتها، وضعه الصحي بالسرية التامة.

المصدر: أ ف ب