الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتسلم ملفي ترشيح السعودية وقطر لاستضافة كأس آسيا 2027

تسلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين ملفي الترشيح المقدمين من الاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتحاد القطري لكرة القدم، من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

وحضر محمد قطان سفير السعودية في ماليزيا، وفهد محمد كافود سفير قطر في ماليزيا، إلى مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين، لتسليم الوثائق اللازمة في ملف الترشيح.

☑️ تسلّم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملفي الترشيح المقدمين من الاتحاد السعودي لكرة القدم @saudiFF والاتحاد القطري لكرة القدم @QFA من أجل استضافة نهائيات #كأس_آسيا 2027.



طالع التفاصيل ⬇️https://t.co/YZqlGBVmkl — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) December 14, 2020

وتعتبر قطر والسعودية من ضمن خمس دول تقدمت لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، إلى جانب الهند وإيران وأوزبكستان، حيث تمتلك جميع الاتحادات مهلة حتى 18 ديسمبر من أجل تقديم ملف الترشيح الرسمي.

وكان منتخب السعودية توج بلقب بطولة كأس آسيا ثلاث مرات أعوام 1984 و1988 و1996، حيث تسعى البلاد لاستضافة البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

في المقابل توجت قطر بلقب البطولة للمرة الأولى عام 2019 في الإمارات، وهي تسعى لاستضافة النهائيات للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1988 و2011.

يشار إلى أن نسخة 2023 ستقام في الصين، وذلك بعد قرار الجمعية العمومية خلال اجتماعها الذي عقد في باريس خلال شهر يونيو 2019.

وسوف يتم الإعلان عن الدولة المضيفة لنهائيات كأس آسيا 2027 خلال عام 2021.

المصدر: ar.the-afc.com