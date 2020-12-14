اعتقال لاعب أياكس على خلفية عملية طعن

اعتقلت السلطات الهولندية اللاعب الدولي، كوينسي بروميس، على خلفية عملية طعن في تجمع عائلي في وقت سابق من العام الحالي، بحسب ما أفاد تقرير إخباري محلي، يوم الأحد.

وقالت صحيفة "دي تليغراف" الشعبية إن بروميس مهاجم أياكس أمستردام البالغ من العمر 28 عاما "يشتبه في ارتكابه اعتداء أدى إلى إصابة جسدية خطيرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث وقع في حفل عائلي ببلدة أبكود خارج أمستردام، في أواخر يوليو.

ولفتت إلى أن " أحد الأقارب أصيب بجروح خطيرة في الركبة، من بين إصابات أخرى" في الحادث.

Ajax football star ‘Quincy Promes’ arrested on suspicion of stabbing a relative during a family party https://t.co/fQQDc5JIoQ — Sociend Media (@SociendMedia) December 14, 2020

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ويشتبه في أن بروميس دخل في شجار بعد مشادة مع الأقارب وتدخل أفراد الأسرة الآخرون على الفور، بحسب الصحيفة نفسها، التي أضافت أن أحد أقاربه وجه له اتهامات قبل شهر.

وقال المتحدث باسم شرطة أمستردام، ييلمر غيردس، إن "رجلا يبلغ من العمر 28 عاما اعتقل"، لكنه امتنع عن إعطاء مزيد من التفاصيل. وأضاف المتحدث أن المشتبه به محتجز حاليا.

وكان مقررا أن يمثل بروميس أمام قاض في وقت لاحق من يوم الأحد، لكن تقارير إخبارية ذكرت أنه من المرجح أن يظل رهن الاحتجاز قبل مثوله الاثنين.

وقال محامي بروميس إن موكله نفى ضلوعه في حادث الطعن.

وأوضح لوكالة "إي أن بي" الإخبارية الهولندية أن "بروميس ينفي الاتهام علانية. لم يكن في مكان الحادث وقت الطعن. وهو يتعاون بشكل كامل مع التحقيق".

ولم يتسن الاتصال بنادي أياكس للتعليق، لكن شبكة "إن أو إس" قالت إن النادي أكد أن بروميس لم يحضر في التدريبات يوم الأحد.

وانضم بروميس، المولود في أمستردام والمعروف بسرعته وأسلوبه الفني في اللعب، إلى أياكس العام الماضي، قادما من إشبيلية الإسباني، في صفقة انتقال بلغت قيمتها 15 مليون يورو.

قبل ذلك، لعب بروميس لسبارتاك موسكو الروسي، حيث حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم في روسيا عام 2017. ولعب مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الهولندي في مارس 2014 ضد فرنسا.

المصدر: "أ ف ب"