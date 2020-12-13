مصرع مدافع جنوب إفريقيا ماديشا في حادث سير

أكد اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم، اليوم الأحد، مقتل مدافع المنتخب الوطني للبلاد، موتجيكا ماديشا، في حادث سير في جوهانسبرغ.

وقال رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، داني جوردان، في بيان "لم أستوعب بعد ما سمعته. لكنها أخبار رهيبة بالنسبة لكرة القدم".

وتوفي ماديشا (25 عاما)، الذي كان برفقة شخص آخر عندما اصطدمت سيارتهما بعمود لوحة إعلانات، واشتعلت فيها النيران. وقتل الشخص الآخر أيضا.

وينتمي ماديشا إلى نادي ماميلودي صنداونز، بطل الدوري المحلي، ولعب 12 مباراة دولية مع منتخب البلاد الأول.

وكانت آخر مشاركة دولية له، في تصفيات كأس أمم إفريقيا أمام منتخب ساوتومي، وبرينسيب، في الشهر الماضي.

المصدر: رويترز