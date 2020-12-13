حكيمي يخرج من الملعب مصابا

تعرض المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لإنتر ميلان، لإصابة خلال مباراة فريقه أمام كالياري، التي جمعتهما يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وزج الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، بحكيمي في بداية الشوط للمباراة، بدلا من الكرواتي إيفان بيريشيتش.

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ولكن لم يبق المغربي كثيرا على أرض الملعب، فقد خرج مصابا في الدقيقة 83، وحل محله دي أمبروزيو.

وتغلب إنتر ميلان على كالياري (3-1)، وقفز إلى المركز الثاني في جدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد 24 نقطة، مقلصا الفارق إلى نقطتين بينه وبين المتصدر جاره ميلان قبل مباراته أمام ضيفه بارما مساء يوم الأحد أيضا.

المصدر: وكالات