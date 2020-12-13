شاهد.. ثنائية رونالدو في المئوية بقميص "البيانكونيري"

خرج فريق يوفنتوس بفوز ثمين من ملعب مضيفه جنوى (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز الأرجنتيني باولو ديبالا هدف التقدم "للسيدة العجوز" في الدقيقة 57، وأدرك ستيفانو ستيورارو التعادل لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 61.

ومن ثم أحرز النجم البرتغالي هدفين متتاليين للضيوف من ضربتي جزاء في الدقيقتين (78 و89) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "لويجي فيراريس" بمدينة جنوى.

بهدفي اليوم امام جنوى



في 100 لعبها رونالدو مع اليوفنتوس



ساهم بها في 98 هدف

⚽79 هدف

👟19 اسيست#جنوى_يوفنتوسpic.twitter.com/2813eJBjQ8 — بث واهداف مباريات اليوم 🎖⚽️ (@kora_liv) December 13, 2020

وخاض رونالدو مباراته رقم 100 بقميص يوفنتوس "البيانكونيري" وسجل خلالها 79 هدفا إضافة إلى 19 تمريرة حاسمة.

كما تصدر النجم البرتغالي "صاروخ ماديرا" قائمة هدافي "الكالتشيو" للموسم الحالي، برصيد 10 أهداف، مناصفة مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان.

ورفع يوفنتوس رصيده، بعد هذا الانتصار، إلى 23 نقطة ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد جنوى عند 6 نقاط، ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: RT