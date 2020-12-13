"الماتادور" نادال يوجه طعنة لصديقه كريستيانو.. بالكشف عن لاعبه المفضل

يرى نجم التنس الإسباني رافائيل نادال أن البرازيلي رونالدو يعتبر أفضل لاعب في التاريخ، في الوقت نفسه، لا ينكر عظمة النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشار الماتادور نادال إلى أن النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، هما

أفضل لاعبين في جيلهما، أما مهاجم المنتخب البرازيلي السابق "الظاهرة" رونالدو هو اللاعب المثالي المطلق في كل العصور.

وقال نادال الذي يعتبر من عشاق فريق ريال مدريد وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو، مهاجمه السابق، في تصريحات نقلها موقع "Tennis World USA": "هذا هو السؤال الأصعب، لكن أعتقد أن الأفضل هو رونالدو. أنا لا أتحدث عن كريستيانو رونالدو وميسي. الآن يقدمان مستوى مذهلا، لكنني سأسمي رونالدو. لقد كان رجلا رائعا كان دائما جيدا، قبل الإصابة كان عظيما. لقد كان رائعا وقد التقيت به في ذروة مسيرته لأن عمي لعب معه في برشلونة".

Reuters

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يذكر أن رونالدو لويس نازاريو دي ليما المعروف بـ"رونالدو" والملقب بـ"الظاهرة" توج مرتين بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عامي (1997، و2002) ومرتين أيضا بلقب بطل العالم مع منتخب "السيليساو" البرازيلي عامي (1994، و2002).

أما رافائيل نادال (34 عاما) فقد أحرز لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس التي تقام على ملاعب "رولان غاروس" الرملية، للمرة الثالثة عشر في العام الجاري 2020، معززا رقمه القياسي، وعادل بذلك رقم منافسه التقليدي المايسترو السويسري روجر فيدرر، في عدد الانتصارات في بطولات الأربع الكبرى، برصيد 20 لقبا لكل منهما.

المصدر: وكالات