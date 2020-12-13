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بالفيديو.. هدف محمد صلاح في شباك فولهام

الرياضة

بالفيديو.. هدف محمد صلاح في شباك فولهام
Reuters
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أدرك فريق ليفربول التعادل أمام مضيفه فولهام (1-1) في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل اللاعب بوبي ريد هدف التقدم لأصحاب الأرض، في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

ورد النجم المصري محمد صلاح بهدف التعادل "للريدز" في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.

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المصدر: RT 

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