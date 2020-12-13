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البرازيلي آرثور: رونالدو رجل رائع.. وميسي لم يلق الاحترام في برشلونة

الرياضة

البرازيلي آرثور: رونالدو رجل رائع.. وميسي لم يلق الاحترام في برشلونة
Reuters /Albert Gea
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صرح البرازيلي، آرثور ميلو، بأنه محظوظ بوجوده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملائه في يوفنتوس، وأنه تفاجأ بطريقة التعامل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميله السابق في برشلونة.

وقال آرثور في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن رأيه بزميله كريستيانو رونالدو: "إنه رجل رائع، لقد ساعدني كثيرا منذ وصولي، لأننا نتحدث نفس اللغة، إنه قريب مني دائما ويساعدني، على سبيل المثال، في الأشياء التي لم أفهمها، في الطعام أيضا، يقول لي حتى ما يجب أن آكله، وأنني لا يجب أن آكل شيئا، لأن شيئا آخر سيكون أفضل".

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وأضاف: "أنا محظوظ مع كريستيانو ومع غرفة الملابس بأكملها، فهم أناس طيبون".

أما عن موقف ميسي، وإعلانه في الصيف الماضي عن رغبته في الرحيل عن برشلونة، قال آرثور: "مع كل ما قدمه ليو لبرشلونة، وقدومه في عمر صغير، لم يفاجئني أنه أراد الرحيل، لكنني تفاجأت من عدم الاحترام الذي لقاه، الآن القرار في يده".

وانتقل آرثور ميلو (24 عاما) إلى يوفنتوس الصيف الماضي، مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين يورو كمتغيرات، قادما من برشلونة الذي انضم إلى صفوفه صيف عام 2018 قادما من غريميو البرازيلي.

المصدر: وكالات 

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