ريال مدريد يحقق أمنية كومان مدرب منافسه التقليدي برشلونة

تحققت أمنية الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، بخسارة فريق أتلتيكو مدريد أمام ريال (0-2) في "الديربي" الذي جمعهما أمس السبت، في الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة "البلوغرانا" أمام ضيفه ليفانتي، اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو": "مسؤوليتنا هي الفوز في مباراتنا.. أتلتيكو متصدر الدوري، وبالتأكيد من مصلحتنا أن يخسر.. لكن أكرر، أريد التركيز على مباراتنا فقط".

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وتحدث الهولندي حول أداء فريقه، قائلا: "راجعت الأهداف التي دخلت مرمانا، 3 منها فقط من خلال أسلوب لعب المنافس.. لكن الباقي إما من أخطاء فردية، أو ركلات جزاء، أو ركلات ركنية.. يجب أن نتحسن دفاعيا".

وأضاف: "نحن الفريق الذي يصنع أكبر عدد من الفرص، لكن نسجل أهدافا قليلة، لذا يجب أن نتحسن، ونكون أكثر قوة، لأننا نفتقد أحيانا التركيز".

وتابع: "لست سعيدا بمشوارنا في الليغا، لكن حتى موعد الانتخابات سنحاول تحقيق أقصى استفادة.. نعم قلت من قبل إن لدينا 7 مباريات متبقية حتى آخر السنة، ومنها 5 على ملعبنا.. لكن هذا لا يجعل الأمر سهلا علينا".

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ويحتل برشلونة المرتبة التاسعة في ترتيب الليغا برصيد 14 نقطة حصدها من 10 مباريات.

بينما يتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الدوري، برصيد 26 نقطة حصدها من 11 مباراة، متقدما بفارق نقطة على وصيفه ريال سوسييداد، الذي لعب 12 مباراة، ويليهما ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، حصدها من 12 مباراة أيضا.

المصدر: وكالات