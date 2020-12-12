ريال مدريد يوقف قطار انتصارات أتلتيكو (فيديو)

حسم فريق ريال مدريد لصالحه "ديربي" العاصمة مدريد، ضد جاره أتلتيكو، بفوزه عليه (2-0)، الذي جمعهما يوم السبت، وذلك ضمن قمة منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز البرازيلي كاسيميرو هدف التقدم للفريق الملكي مبكرا، عند الدقيقة 15 بتسديدة رأسية بعد ضربة ركنية.

بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله الحارس السلوفيني يان أوبلاك، خطأ في مرماه بعد تسديدة قوية للمدافع دانيال كارفاخال، في الدقيقة 63 من عمر المباراة التي جرت بينهما على ملعب "ألفريدو دي ستفانو".

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ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 23 نقطة (12 مباراة)، وتقدم إلى المركز الثالث على سلم ترتيب الليغا.

بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 26 نقطة (11 مباراة)، واحتفظ بصدارة الدوري.

المصدر: RT