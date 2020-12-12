ريال مدريد يوقف قطار انتصارات أتلتيكو (فيديو)
حسم فريق ريال مدريد لصالحه "ديربي" العاصمة مدريد، ضد جاره أتلتيكو، بفوزه عليه (2-0)، الذي جمعهما يوم السبت، وذلك ضمن قمة منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأحرز البرازيلي كاسيميرو هدف التقدم للفريق الملكي مبكرا، عند الدقيقة 15 بتسديدة رأسية بعد ضربة ركنية.
هدف #ريال_مدريد الاول— بث مباريات (@Ij7Ft) December 12, 2020
كاسيمرو pic.twitter.com/z7dkBrxWKy
بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله الحارس السلوفيني يان أوبلاك، خطأ في مرماه بعد تسديدة قوية للمدافع دانيال كارفاخال، في الدقيقة 63 من عمر المباراة التي جرت بينهما على ملعب "ألفريدو دي ستفانو".
هدف #ريال_مدريد الثاني pic.twitter.com/xsaK51EJxd— بث مباريات (@Ij7Ft) December 12, 2020
ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 23 نقطة (12 مباراة)، وتقدم إلى المركز الثالث على سلم ترتيب الليغا.
بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 26 نقطة (11 مباراة)، واحتفظ بصدارة الدوري.
المصدر: RT