البريطاني جوشوا يهزم البلغاري بوليف بالضربة القاضية ويحتفظ بألقابه في الوزن الثقيل
نجح الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا في الحفاظ على ألقابه العالمية في الوزن الثقيل، بالتفوق على منافسه البلغاري كوبرات بوليف بالضربة القاضية.
وفي النزال الدراماتيكي الذي استضافه ملعب ويمبلي اليوم السبت، أصبح البطل البريطاني البالغ من العمر 31 عاما قريبا من الفوز بعد أن أسقط منافسه البلغاري (39 عاما) في الجولة الثالثة إثر لكمة قوية بيده اليمنى، لكن بوليف تعافى وواصل الصراع أمام حوالي ألف مشاهد.
#AnthonyJoshua 🥊3rd round #AnthonyJoshua— Anthony Joshua (AJ) Tyson Fury (@AJTysonFury) December 12, 2020
3m pic.twitter.com/mCHw3rtYKk
وتسبب بوليف خلال النزال في بعض المواقف الصعبة لمنافسه، لكن جوشوا وجه في نهاية الجولة التاسعة لكمة قوية أسقطته أرضا.
#AnthonyJoshua 🥊 4th #round#JoshuaPulevpic.twitter.com/zZqTllR1kD— Anthony Joshua (AJ) Tyson Fury (@AJTysonFury) December 12, 2020
Anthony Joshua Highlights So Far...#JoshuaPulevpic.twitter.com/aiI8HYBNmE— abdurahman (@abdurahhmman) December 12, 2020
وحاول بوليف الصمود لكن البطل البريطاني وجه له لكمة أخيرة قوية أسقطته أرضا وأنهت النزال الذي ترقبت الجماهير متابعته بعدما تأجل في يونيو بسبب جائحة كورونا.
BOOM 💥 #JoshuaPulev#AnthonyJoshua#boxingpic.twitter.com/3Z8a0gCq9H— Anthony Joshua (AJ) Tyson Fury (@AJTysonFury) December 12, 2020
وبهذا الفوز، احتفظ جوشوا بألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية.
المصدر: رويترز