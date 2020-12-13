البريطاني جوشوا يهزم البلغاري بوليف بالضربة القاضية ويحتفظ بألقابه في الوزن الثقيل

نجح الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا في الحفاظ على ألقابه العالمية في الوزن الثقيل، بالتفوق على منافسه البلغاري كوبرات بوليف بالضربة القاضية.

وفي النزال الدراماتيكي الذي استضافه ملعب ويمبلي اليوم السبت، أصبح البطل البريطاني البالغ من العمر 31 عاما قريبا من الفوز بعد أن أسقط منافسه البلغاري (39 عاما) في الجولة الثالثة إثر لكمة قوية بيده اليمنى، لكن بوليف تعافى وواصل الصراع أمام حوالي ألف مشاهد.

وتسبب بوليف خلال النزال في بعض المواقف الصعبة لمنافسه، لكن جوشوا وجه في نهاية الجولة التاسعة لكمة قوية أسقطته أرضا.

وحاول بوليف الصمود لكن البطل البريطاني وجه له لكمة أخيرة قوية أسقطته أرضا وأنهت النزال الذي ترقبت الجماهير متابعته بعدما تأجل في يونيو بسبب جائحة كورونا.

وبهذا الفوز، احتفظ جوشوا بألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية.

المصدر: رويترز