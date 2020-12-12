شاهد.. هدف ريال مدريد في مرمى أتلتيكو بالـ"ديربي"
Reuters /Juan Medina
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تقدم فريق ريال مدريد على جاره أتلتيكو، في لقاء "ديربي" العاصمة مدريد، الجاري بينهما في هذه اللحظات، وذلك ضمن قمة منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأحرز البرازيلي كاسيميرو هدف التقدم للفريق الملكي مبكرا، عند الدقيقة 15 بتسديدة رأسية بعد ضربة ركنية، على ملعب "ألفريدو دي ستفانو".
هدف #ريال_مدريد الاول— بث مباريات (@Ij7Ft) December 12, 2020
كاسيمرو pic.twitter.com/z7dkBrxWKy
ويتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الليغا برصيد 26 نقطة، بعد عشر مباريات.
بينما يشغل ريال مدريدالمركز الرابع برصيد 20 نقطة، حصدها من 11 مباراة.
المصدر: RT