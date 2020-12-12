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شاهد.. هدف ريال مدريد في مرمى أتلتيكو بالـ"ديربي"

الرياضة

شاهد.. هدف ريال مدريد في مرمى أتلتيكو بالـ
Reuters /Juan Medina
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تقدم فريق ريال مدريد على جاره أتلتيكو، في لقاء "ديربي" العاصمة مدريد، الجاري بينهما في هذه اللحظات، وذلك ضمن قمة منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز البرازيلي كاسيميرو هدف التقدم للفريق الملكي مبكرا، عند الدقيقة 15 بتسديدة رأسية بعد ضربة ركنية، على ملعب "ألفريدو دي ستفانو".

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ويتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الليغا برصيد 26 نقطة، بعد عشر مباريات.

بينما يشغل ريال مدريدالمركز الرابع برصيد 20 نقطة، حصدها من 11 مباراة.

المصدر: RT

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