هل يوقف ريال مدريد قطار انتصارات أتلتيكو في "ديربي" مدريد؟
يبدأ "ديربي" العاصمة مدريد، بين الجارين اللدودين ريال وأتلتيكو، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، وذلك في قمة منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وكشف مدربا قطبي مدينة مدريد الكروي عن تشكيلتي الفريقين الأساسيتين، قبل نحو ساعة من انطلاق "الديربي"، على ملعب "ألفريدو دي ستفانو".
واختار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه "الروخي بلانكوس":
📋✅ ¡Nuestro XI inicial 🆚 @Atleti! @Liberbank | #RealMadridAtletipic.twitter.com/4ATan5HRUO— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 12, 2020
بينما سيبدأ الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو ريد، هذا اللقاء بالتشكيلة الأساسية التالية، أمام "الميرينغي":
👥 ¡La alineación de tu 𝗔𝘁𝗹𝗲𝘁𝗶 para hoy! ⚡— Atlético de Madrid (@Atleti) December 12, 2020
🔴⚪ #AúpaAtleti | ⚽#RealMadridAtletipic.twitter.com/LtfxSz95OQ
ويتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الليغا برصيد 26 نقطة، بعد عشر مباريات.
بينما يشغل ريال مدريدالمركز الرابع برصيد 20 نقطة، حصدها من 11 مباراة.
المصدر: "twitter/realmadrid/Atleti"