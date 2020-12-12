شاهد.. "الرجل الجليدي" ينجو من ألسنة اللهب

اشتعلت النيران في سيارة المتسابق الفنلندي كيمي رايكونن، خلال التجارب الحرة الثانية من جائزة أبوظبي الكبرى للـ"فورمولا وان"، التي من المقرر أن يقام سباقها النهائي يوم الأحد.

وحث مهندس فريق "ألفاروميو" رايكونين على الخروج بسرعة من السيارة، بقوله: "هناك حريق كبير واخرج من السيارة بسرعة"، وذلك بعد أن شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المحرك.

Flames from the back of Kimi Raikkonen's car brought a temporary halt to FP2 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/cY1qi7Cr6d — Formula 1 (@F1) December 11, 2020

ولكن السائق الملقب بـ"الرجل الجليدي"، والبالغ من العمر 41 عاما، قلل من شأن ما حدث، وبقي لبضع ثوان إضافيّة محاولا فصل الراديو أثناء خروجه من السيارة.

وسارع المسؤولون للسيطرة على الوضع، في حادث يأتي بعد أسبوعين فقط من احتراق سيارة الفرنسي رومان غروغان في سباق جائزة البحرين الكبرى، حيث تم نقله إلى المستشفى بعد معاناته من حروق في يديه، جراء اشتعال النيران في سيارته.

وقال الفنلندي: "لم يكن هناك أي شيء مخيف. من المؤسف أن تشتعل النيران ويتدمر كل شيء. تحدث تلك الأشياء".

وردا على سؤال حول حجم الضرر الذي تسبب فيه الحريق، قال الفنلندي بحسب ما نقلته صحيفة "ميترو" البريطانية: "لا أتكهن وسنرى".

ولن يتلقى الفنلندي عقوبة كون لديه محرّكا آخر متاحا في قائمة محركاته لهذا الموسم.

المصدر: وكالات