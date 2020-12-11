جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب صلاح

انتقد مشجعو نادي ليفربول، مدرب فريقهم، الألماني يورغن كلوب، لإشراكه المصري محمد صلاح، في مباراة "الريدز" ضد ميتييلاند، في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشنت جماهير ليفربول، هجوما لاذعا على كلوب في مواقع التواصل الاجتماعي، لاعتماده في مباراة ميتييلاند، على تشكيلة قوية ضمت إلى جانب صلاح، البرازيلي فابينيو، والبرتغالي ديوغو جوتا، والإنجليزي ألكسندر أرنولد.

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ويرى المشجعون الغاضبون، أن كلوب كان يتوجب عليه إراحة اللاعبين المذكورين، على اعتبار أن المباراة هي مباراة تحصيل حاصل، بعد ضمان فريقهم التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حتى قبل مواجهة ميتييلاند.

وما أثار حفيظة المشجعين أكثر، هو أن كلوب اختار تشكيلة قوية لمواجهة ميتييلاند، على الرغم من معاناة ليفربول من عدة إصابات في صفوفه، كما يعاني لاعبون آخرون من الإرهاق بسبب تراكم المباريات والموسم المزدحم على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وفيما يلي بعض تغريدات مشجعي ليفربول الغاضبين من كلوب:

@benjaminlfc

جرم مطلق أن يشتكي كلوب من ازدحام المباريات وما إلى ذلك، لماذا يشرك صلاح، وفابينيو، وجوتا في مباراة لامعنى لها.

SHIVAM@

لماذا تشرك صلاح وجوتا وفابينيو في مباراة لا قيمة لها، كلوب لا تبكي عندما يتعرض صلاح أو فابينيو للإصابة.

@Thejanitor14

لا يوجد سبب منطقي لإشراك صلاح أو فابينيو، أو ألكسندر أرنولد منذ بداية المباراة، الفريق مقبل على خوض ثلاث مباريات في أسبوع واحد في مسابقة الدوري الإنجليزي، ثم هناك جدول مزدحم في أعياد الميلاد.

shivam99

لماذا المخاطرة بصلاح، وفابينيو، وجوتا في مباراة لا معنى لها، أتفهم إشراك ألكسندر أرنولد ونابي كيتا لاستعادة لياقتهم.

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وانتهت مباراة ليفربول ميتييلاند بالتعادل الإيجابي 1-1، وتكفل صلاح بتسجيل هدف فريقه الوحيد.

تجدر الإشارة إلى أن كلوب، انتقد في وقت سابق، مسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، متهما إياهم "بتجاهل صحة اللاعبين" بسبب قانون التبديلات، بعد أن رفضت الرابطة السماح للأندية باعتماد قانون التبديلات الخمسة بدلا من ثلاثة.

المصدر: dailymail