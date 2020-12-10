كلوب المحبط يطلق لقبا جديدا على صلاح

أقر مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بأنه لم يعد متأكدا من أن تقنية حكم الفيديو "الفار"، مفيدة لكرة القدم، بعدما تسببت في توقف مباراة فريقه ضد ميتيلاند، ثلاث مرات، أمس الأربعاء.

وتوقفت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وانتهت بالتعادل 1-1، لمراجعة حكم الفيديو للقطة قبل احتساب ركلة جزاء أدرك منها ميتيلاند التعادل، كما تعطل اللعب بعد أن ألغت التقنية هدفا لكل فريق.

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واتفق كلوب في أن القرارات الثلاثة صحيحة، لكنه أظهر إحباطه وانزعاجه من اضطرار اللاعبين للانتظار لوقت طويل في الملعب وسط أجواء باردة.

وقال للصحفيين: "اعتدت على قول إن فكرة حكم الفيديو جيدة، لكنني لست متأكدا من ذلك الآن، لأكون صادقا".

وأضاف: "الأمر يحتاج إلى وقت طويل. القرارات صحيحة، لكن من الصعب أن ينتظر اللاعبون ثلاث أو أربع دقائق وسط الطقس البارد".

وبعد ضمان صدارة المجموعة الرابعة، أجرى كلوب ثمانية تغييرات على التشكيلة، لكنه فضل الدفع بالمهاجم الأساسي محمد صلاح، وفابينيو في الدفاع.

وأحرز صلاح هدفا في الدقيقة الأولى، ليرفع رصيده إلى 22 هدفا في دوري الأبطال، متجاوزا ستيفن جيرارد، ليصبح الفرعون المصري، الهداف التاريخي لنادي ليفربول في المسابقة القارية.

ووصف كلوب صلاح بـ"الاستثنائي"، بعد كل ما قدمه ويقدمه مع ليفربول، حيث قال المدرب الألماني: "إنه لاعب استثنائي، بالتأكيد، ومنذ أن بدأنا العمل سويا أنجزنا الكثير من الأشياء، وساعدنا بشكل هائل، ويعرف، ويقدر مساعدة الفريق أيضا".

المصدر: رويترز